Analiza poranna - Niedaleko do euforii

Po świetnych danych z chińskiego przemysłu jakie poznaliśmy na początku tygodnia dziś przyszła kolej na sektor usługowy, dla którego wskaźnik PMI w marcu wzrósł do 54.4 pkt. z 51.1 pkt. wobec oczekiwań wskazujących na stabilizację indeksu. Wskaźnik Composite, który mierzy aktywność w obydwu sektorach wzrósł w minionym miesiącu aż do 52.9 pkt. z 50.7 pkt. w lutym, co jest największym miesięcznym odbiciem od czerwca ub.r. Najbardziej optymistyczne jest jednak odbicie subindeksu nowych zamówień co sugeruje, że koniunkturalne dno zostało już za nami. Na taki przebieg wydarzeń wskazują również doniesienia jakie płyną z amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych. Ostatnie informacje wskazują, że najważniejsze punkty sporne zostały już rozwiązane, a do wyjaśnienia jest już tylko kwestia mechanizmu weryfikującego wywiązywanie się z nowej umowy handlowej. Nakładając na ten obraz w dalszym ciągu wspierającą wzrost gospodarczy politykę banków centralnych, sentyment wobec bardziej ryzykownych aktywów powinien

pozostawać dobry. Niemiecki Dax wybił się dziś powyżej marcowych maksimów, co wspiera scenariusz kontynuacji wędrówki w kierunku 12000 pkt. dzięki deeskalacji wojny handlowej. Relatywnie dobre dane z USA w połączeniu z gołębią retoryką Fed otwierają natomiast drogę do przetestowania szczytu wszechczasów na Wall Street, do których w przypadku S&P 500 brakuje już tylko kilkudziesięciu punktów.

Świetny sentyment wyczuwalny jest również na rynku walutowym, na którym w defensywie pozostaje japoński jen, a notowania USDJPY zmierzają w kierunku 112. Na drugim biegunie znajduje się natomiast dolar australijski, który w parze z dolarem wraca powyżej 0.71. Jego notowania odbijają po gołębim odbiorze wczorajszego posiedzenia RBA w wyniku lepszych od oczekiwań danych o sprzedaż detalicznej, która w lutym wzrosła o 0.8% m/m podczas gdy oczekiwania rynkowe wskazywały na wzrost o zaledwie 0.2% m/m. W kalendarium makroekonomicznym dziś znajdują się finalne dane PMI dla sektora usługowego, a utrzymanie dużego rozdźwięku pomiędzy odczytami na Starym Kontynencie i USA może ponownie nasilić presję na notowania głównej pary walutowej. Świetny sentyment rynkowy obecnie osłabia dolara, dzięki czemu kurs EURUSD wraca powyżej 1.12. Wczorajszy raport API nie powstrzymał wzrostowego rajdu na rynku ropy naftowej, której kurs w przypadku WTI dociera do 63 USD. Wskazał on na wzrost stanów magazynowych ropy o 3 mln podczas

gdy rynek spodziewał się ich spadku. Obecnie jednak inwestorzy w większym stopniu skupiają się na poprawie perspektyw wzrostu globalnej gospodarki, co w połączeniu z ograniczeniem podaży przez kartel OPEC pomoże w szybszym równoważeniu się rynku.