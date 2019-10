Analiza poranna: Niekończąca się historia Brexitu

Uczestnicy rynku liczyli na to, że decydenci z Londynu przegłosują wynegocjowane przez współpracowników Borisa Johnsona porozumienie i tym razem uda się zakończyć sagę związaną z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak się jednak nie stało, a Izba Gmin nawet nie głosowała w sprawie porozumienia. Parlamentarzyści wprowadzili natomiast poprawkę, która zmusiła brytyjskiego premiera do wystąpienia do Unii Europejskiej o kolejne, trzymiesięczne odłożenie w czasie terminu opuszczenia wspólnoty. Czas ten ma zostać poświęcony między innymi na odpowiednie dostosowanie prawa brytyjskiego, aby przyjęte mogło zostać porozumienie wypracowane ze stroną europejską. Boris Johnson nie poddaje się jednak jeszcze i zapowiedział, że dziś ponownie zawnioskować ma o przeprowadzenie głosowania o poparcie dla umowy. To może jednak zostać zablokowane przez speakera Izby Gmin, Johna Bercowa, ze względu na złamanie zasad dotyczących poruszenia dwukrotnie jednego zagadnienia w trakcie jednej sesji parlamentu. Na wtorek

zapowiedziany jest natomiast wniosek rządu o głosowanie nad kolejną ustawą, która zmuszałaby parlament do prac nad dostosowywaniem prawa tak, aby można było wprowadzić w życie nowe porozumienie. Poparcie dla takiej ustawy także wydaje się jednak niepewne. W kontekście Brexitu możliwe jest także zwołanie nadzwyczajnego szczytu państw UE, na którym zapaść miałaby decyzja o akceptacji wniosku o odłożenie terminu odejścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty.