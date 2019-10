Analiza poranna: Oczy inwestorów ponownie zwrócone na banki centralne

O godzinie 9:30 członkowie Riskbanku ogłosili utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jednak według zapowiedzi bankierów centralnych, koszt pieniądza na posiedzeniu grudniowym ma zostać podwyższony do poziomu 0%. W tym przypadku narastające czynniki ryzyka w połączeniu z ostudzeniem dynamiki wzrostu światowej gospodarki ustąpiły chęci odejścia od polityki ujemnych stóp procentowych. Pół godziny później parametry swojej polityki opublikowali członkowie Norges Banku, którzy także nie zdecydowali się na zmiany w koszcie kapitału. Norwedzy już trzykrotnie podnosili w tym roku stopy procentowe. Dzisiaj warto zwrócić uwagę także na posiedzenie bankierów centralnych z Turcji, jednak przysłowiową wisienką na torcie będzie ostatnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego pod przewodnictwem Mario Draghiego. Prawdopodobnie ECB utrzyma ekspansywne podejście do polityki monetarnej, skupiając się na uzasadnieniu tego kierunku, szczególnie po wrześniowej decyzji dotyczącej dalszego skupowania aktywów. Możemy spodziewać się więc nawiązywania do oznak spowalniającego wzrostu światowej gospodarki, widocznego chociażby w piątej z rzędu obniżce prognoz dokonanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kolejna, ważna decyzja będzie miała miejsce w przyszłą środę, kiedy debatować będą członkowie FOMC. Prawdopodobnie zdecydują się oni na kolejną obniżkę kosztu kapitału, aby wesprzeć krajową gospodarkę.

Tymczasem lekkie wzrosty widoczne są w przypadku głównej pary walutowej. Kurs EURUSD przekroczył na krótką chwile 1.1160. Zmienność w tym przypadku wspierają odczyty PMI ze strefy euro. Szczególnie słabo wypada tutaj niemiecka gospodarka. Wstępny odczyt dla przemysłu ukształtował się w tym przypadku na poziomie zaledwie 41.9 pkt., co oznacza znaczny spadek aktywności w tej gałęzi. Lepiej wypadają tutaj usługi, dla których odczyt sięga 51.2 pkt. Jeżeli chodzi o sytuację w całej strefie euro, także nie napawa ona optymizmem, przy PMI dla przemysłu i usług odpowiednio na poziomach 45.7 pkt i 51.8 pkt. Nieco spokojniej w stosunku do ostatnich dni kształtuje się sytuacja w przypadku funta. Z najnowszych doniesień wynika, że strona europejska jest zgodna co do konieczności wyrażenia zgody na wniosek o odłożenie terminu Brexitu. Nie wiadomo jednak, czy będzie to okres trzech miesięcy, czy też krótszy. Interesująca jest także sytuacja na rynku ropy naftowej. Po wczorajszych danych z amerykańskiego Departamentu

Energii ceny surowca znacznie wzrosły. Dziś rano utrzymują większość tego ruchu i w najbliższym czasie ich notowania zależeć będą od perspektyw światowej gospodarki determinujących przyszły popyt, a także od decyzji OPEC odnośnie ograniczeń po stronie podażowej.