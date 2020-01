Analiza poranna - ostrożna reakcja na porozumienie handlowe

Dynamika na światowych rynkach finansowych nieco spowolniła po tym, jak Stany Zjednoczone i Chiny podpisały umowę stanowiącą pierwszą fazę finalnego porozumienia. Spór handlowy pomiędzy tymi krajami ciągnie się już od 18 miesięcy. Jednakże, podczas gdy podpisane porozumienie z pewnością stanowi pozytywny sygnał sugerujący możliwość dalszej poprawy stosunków pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata, pozostawia ono wiele nierozwiązanych spraw. Eliminuje tylko część taryf naniesionych na Chiny przez USA i nie odnosi się do strukturalnych kwestii, które były przyczyną całego konfliktu. Co więcej, wielu analityków wątpi w to, czy Chińczycy zdołają zgodnie z zobowiązaniem zwiększyć import z USA o 200 mld dolarów w ciągu dwóch kolejnych lat. Według zapisów podpisanego porozumienia, zakupy te mają obejmować produkty energetyczne, rolne oraz przemysłowe. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Amerykanie mogą użyć go jako argumentu do odejścia od umowy i ponownych podwyżek taryf. Kwestie te sprawiają, że

wśród uczestników rynku widoczna jest niepewność odnośnie tego, jak będzie przebiegała druga faza negocjacji i czy przy licznych punktach spornych możliwe będzie podpisanie trwałej umowy. W tym otoczeniu główne indeksy na rynkach azjatyckich poruszają się płasko. Na rekordowo wysokim poziomie handel zakończył wczoraj S&P 500, chociaż ruch w przypadku tego indeksu także był kosmetyczny. W najbliższych tygodniach na sytuację na Wall Street wpływać będą przede wszystkim kwartalne wyniki amerykańskich spółek. Sezon ich publikacji otworzyły tradycyjnie instytucje finansowe. Lekkie rozczarowanie przyniosły jak do tej pory wyniki Bank of America i Goldman Sachs.