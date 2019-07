Analiza poranna - Pojedyncze dane nie zmieniają podejścia FOMC

Czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej podobnie jak z rynku pracy czy inflacji okazały się lepsze od oczekiwań, co wsparło notowania dolara i sprowadziło parę EURUSD do poziomu 1.12. Niewiele zmieniło to jednak w kontekście bardzo mocno oczekiwanej przez rynek obniżki stóp w końcówce miesiąca. Ostatnie dane co najwyżej powinny rozwiewać oczekiwania niektórych na 50-punktowe cięcie stóp procentowych. Dane z amerykańskiej gospodarki pozostają solidne, co z pewnością będzie budzić opór części komitetu przed cięciem stóp już w lipcu, przez co decyzja zapewne nie będzie jednogłośna. Nie można więc wykluczać scenariusza tzw. jastrzębiej obniżki, czyli obniżki kosztu pieniądza bez jednoznacznego zasygnalizowania ich kontynuacji. Rynek wycenia, że do końca roku poziom stóp procentowych w USA spadnie o 75 punktów bazowych, co w przypadku mniejszego dostosowania dawałoby przestrzeń do aprecjacji USD. Jerom Powell podczas swojego wczorajszego wystąpienia powiedział, że należy uważnie monitorować negatywne zagrożenia

dla amerykańskiej gospodarki i w związku z tym będzie podejmował odpowiednie działania. Nie należy zapominać, że jeszcze wcześniej tzn. w przyszłym tygodniu decyzję ws. stóp procentowych podejmował będzie EBC. Większość uczestników rynku zakłada, że do poluzowania warunków monetarnych dojdzie we wrześniu, jednak niektórzy stawiają już na lipiec.