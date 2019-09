Analiza poranna - Powell cementuje obniżki stóp

Piątkowe wystąpienie Powella, które miało miejsce już po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy nie wywołało na rynku większych emocji. Prezes Rezerwy Federalnej nie zmienił swojej dotychczasowej retoryki podkreślając, że gospodarka znajduje się w dobrej kondycji, jednocześnie wskazując na występujące czynniki ryzyka. Poglądów szefa Fed w tym zakresie nie zmienił kiepski odczyt indeksu ISM dla przemysłu, ani też nieco rozczarowujący piątkowy raport z rynku pracy. Wystąpienie zostało odebrane jako przypieczętowujące cięcie kosztu pieniądza na przyszłotygodniowym posiedzeniu o 25 punktów bazowych, co pozostaje zgodne z dotychczasowymi oczekiwaniami rynkowymi. Choć pojawiały się pewne opinie o konieczności głębszej obniżki, to wydaje się, że nie znalazły one większego uznania wśród członków FOMC. Do luzowania monetarnego w większej skali nie zachęca bowiem ostatni silniejszy od prognoz wzrost dynamiki wynagrodzeń, a także utrzymywanie się na umiarkowanym poziomie wzrostu gospodarczego, wspieranego przez

wydatki amerykańskich konsumentów. W świetle powyższych wydarzeń nie powinna zatem dziwić stabilizacja kursu eurodolara, który na otwarciu bieżącego tygodnia pozostaje w okolicy piątkowego zamknięcia, a zakres wahań pozostaje niewielki. O ile oczekiwania względem przyszłotygodniowego posiedzenia Fed pozostają ugruntowane, tak pewną niewiadomą jest wynik czwartkowego spotkania europejskich bankierów centralnych, gdzie rynek spodziewa się wprowadzenia szerokiego pakietu stymulacyjnego. Niepewność związana jest z niedawnymi komentarzami ze strony części członków EBC, którzy stwierdzili, że oczekiwania rynkowe względem skali ekspansji pieniężnej pozostają za bardzo wygórowane. Jednym z nich była wypowiedź szefa Banku Holandii, Klaasa Knota, który wskazał, że obecny stan gospodarki nie uzasadnia ponownego uruchomienia programu skupu aktywów.