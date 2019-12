Analiza poranna - przewaga Johnsona dalej spada

Wynika to z komentarzy osób z otoczenia Donalda Trumpa sugerujących możliwe odłożenie w czasie wprowadzenia kolejnych ceł na chińskie towary. Informacja ta nie jest jednak pewna i spodziewać się można, że jej ewentualne potwierdzenie pojawi się najwcześniej jutro. W czwartek bowiem amerykański prezydent ma dyskutować z zespołem prowadzącym rozmowy z Chińczykami. Jeżeli taki scenariusz zmaterializowałby się, oznaczałoby to, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku, co powinno przełożyć się na dalsze wzrosty indeksów giełdowych. Ważnym czynnikiem niepewności są także jutrzejsze wybory w Wielkiej Brytanii. Te przełożyć się mogą szczególnie na zmienność w przypadku par walutowych z funtem. Jeszcze przed dwoma tygodniami sugerowana przez sondaże przewaga Konserwatystów wynosiła aż 68 mandatów. Taki wynik oznaczałby, że brytyjski premier miałby możliwość przeforsowania umowy stanowiącej porozumienie z Unią Europejską i opuszczenie wspólnoty z końcem stycznia. Jednakże, ostatnie sondaże wskazują na spadkową

tendencję poparcia dla Konserwatystów. Z wczorajszego badania wynika, że skurczyło się ono do około 28 mandatów. To już poważne ryzyko, że Boris Johnson będzie rządził bez parlamentarnej większości, co z kolei może znaleźć negatywne przełożenie na rozwój sytuacji dotyczącej Brexitu. W takim scenariuszu GBPUSD bez trudu powinien powrócić poniżej wsparcia przy 1.30, otwierając drogę do dalszych spadków. W późniejszym okresie funtowi ciążyłyby także potencjalne perturbacje dotyczące Brexitu. Jeżeli jednak Brytyjczycy zaufają swojemu premierowi, para powinna kontynuować wzrostową tendencję, której świadkami jesteśmy od września.