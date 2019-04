Analiza poranna - RBA jednak łagodzi retorykę

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku RBNZ uczestnicy rynku zostali zaskoczeni gołębią retoryką bankierów centralnych, na co wskazuje dzisiejsza przecena dolara australijskiego. W porównaniu jednak do Nowej Zelandii komunikat był bardziej subtelny. RBA nie wskazał co prawda na obniżkę stóp procentowych, lecz na konieczność monitorowania sytuacji w celu dostosowania polityki monetarnej tak aby wspierała ona wzrost gospodarczy i dotarcie do celu inflacyjnego. Ponadto bankierzy centralni wspomnieli o słabnącej globalnej koniunkturze oraz zwiększeniu negatywnych ryzyk. Wydaje się, że w końcu zaczynają dawać o sobie znać obawy dotyczące popytu krajowego w obliczu kiepskiej sytuacji na rynku nieruchomości oraz niższego od prognoz odczytu dynamiki PKB za czwarty kwartał. Pewną nadzieją dla jastrzębi są cały czas dobre wskazania z rynku pracy. Sentyment wokół dolara australijskiego może polepszyć publikacja projektu budżetu na kolejny rok, która będzie mieć miejsce dzisiaj wieczorem. Istnieje bowiem przestrzeń

do fiskalnej ekspansji mogącej zmniejszyć skłonność RBA do obniżki stóp procentowych.

Oprócz dolara australijskiego słabo radzi sobie także brytyjski funt za sprawą dalszego chaosu towarzyszącemu Brexitowi i braku widoków na wypracowanie rozwiązania, które mogłoby zyskać poparcie większości Izby Gmin. We wczorajszym głosowaniu parlament odrzucił cztery kolejne propozycje dotyczące zakończenia procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponownie największe uznanie zdobyła opcja bardziej miękkiej formy Brexitu zakładająca utworzenie unii celnej. Brytyjscy ministrowie zaplanowali na dzisiaj dwa spotkania i wobec trwającego impasu wciąż nie można wykluczyć żadnego rozwiązania. Utrzymująca się niepewność nie sprzyja notowaniom funta, który pozostaje w dolnych granicach zakresu wahań z ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku rynku ryzykownych aktywów widoczny jest lekki spadek wczorajszego optymizmu po publikacji danych z Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Kontrakty terminowe na indeks S&P500 wskazują na niewielkie spadki dzisiejszego otwarcia sesji. Pozytywne nastroje powinny się jednak w najbliższych dniach utrzymać, szczególnie w razie publikacji pozytywnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wczorajszy odczyt sprzedaży detalicznej za luty spowodował co prawda pewne rozczarowanie inwestorów na początku sesji, jednak w połączeniu z rewizją za styczeń oraz silnym wskazaniem ISM dla przemysłu ogólny obraz pozostaje pozytywny. W pierwszym kwartale 2019 r. mamy w dalszym ciągu do czynienia z kontynuacją spowolnienia gospodarczego z końcówki ubiegłego roku, lecz wśród inwestorów pojawia się nadzieja że będzie ono mniej dotkliwe niż wcześniej tego oczekiwano.