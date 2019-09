Analiza poranna - Role się odwracają?

Najgorzej zaprezentował się wskaźnik nowych zamówień, który zszedł na siedmioletnie minima. Słabiej od prognoz wypadł również subindeks zatrudnienia, co może zapowiadać gorszy piątkowy raport z rynku pracy. Podobny wydźwięk miały dane PMI, co wskazuje, że toczący się konflikt handlowy zaczyna wywierać coraz większy negatywny wpływ na amerykańską gospodarkę , pomimo jej dotychczasowej relatywnej siły. W reakcji na te dane dolar zawrócił z dwuletnich szczytów, a notowania EURUSD odbijają w kierunku 1.10. Wczorajsze dane nadszarpnęły wizerunek amerykańskiej waluty, która dziś pozostaje w defensywie. Zaciążyły również inwestorom na Wall Street, którzy przestraszyli się kolejnych oznak hamowania koniunktury. Skala spadków nie była jednak głęboka, gdyż mają oni świadomość, że słabsze dane zwiększają szanse na bardziej agresywne cięcia w wykonaniu Fed.

Funt w dniu dzisiejszym odrabia ostatnie straty, a notowania GBPUSD wychodzą powyżej 1.21, czemu pomaga wynik wczorajszego głosowania w Izbie Gmin, który daje nadzieje na przeforsowanie ustawy blokującej możliwość wyjścia z Unii bez umowy. Boris Johnson z kolei nawołuje do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, co bez głosów opozycji jest niemożliwe do przeprowadzenia. Lider Partii Pracy tymczasem nie poprze tego wniosku zanim data wyjścia z Unii nie zostanie odsunięta w czasie. Dziś zatem zapowiada się kolejny burzliwy dzień dla notowań funta. Ostatnie godziny zmniejszają jednak szanse na bezumowny Brexit, co wpiera odbicie na rynku GBP.