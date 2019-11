Analiza poranna - Rynek wierzy w zawarcie porozumienia

Na początku tygodnia na rynkach finansowych obserwowane było pogorszenie sentymentu po tym jak w weekend amerykański prezydent oznajmił, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wycofania części nałożonych ceł na import dóbr z Chin. Początek wtorkowej sesji przynosi jednak odreagowanie wczorajszych spadków, a kontrakt terminowy na S&P 500 ponownie zmierza w kierunku 3100 pkt. Rynek cały czas liczy na to, że przed końcem roku uda się podpisać częściowe porozumienie, które przynajmniej w planie minimum uchroni chińską gospodarkę przed wprowadzeniem kolejnej rundy ceł, dotychczas planowanej na 15 grudnia. Przedstawiciele Chin jasno dawali do zrozumienia, że podpisaniu dokumentu musi towarzyszyć zobowiązanie do wycofania się z części taryf. Nie wiemy na co zdecyduje się Donald Trump i czy usatysfakcjonuje to stronę chińską. Od tego zależy bowiem dalszy rozwój sytuacji na rynkach finansowych. Większość uczestników cały czas liczy na happy end, co znajduje odzwierciedlenie w niskim poziomie awersji wobec bardziej

ryzykownych aktywów i nie daje szans na bardziej znaczącą korektę ostatnich wzrostów. Inwestorzy jak kania dżdżu wyczekują jakichkolwiek informacji nt. możliwego spotkania Trumpa z Xi oraz decyzji amerykańskiego prezydenta dotyczącej cofnięcia taryf.