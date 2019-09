Analiza poranna - Ryzyko impeachmentu Trumpa powraca

Rynek oczywiście obawia się o wynik amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych oraz spowolnienia gospodarczego na świecie, które coraz mocniej widoczne jest w danych. Do tego jednak w dniu wczorajszym dołożyło się otwarcie formalnej procedury impeachmentu Trumpa. Choć może ona utrudnić procesy legislacyjne w Waszyngtonie, to jednak Partia Republikańska, która posiada większość w Senacie będzie ograniczać próby Demokratów odwołania Donalda Trumpa. Spór tym razem rozgorzał w związku z rozmową z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Administracja amerykańskiego prezydenta miała bowiem wstrzymać wypłatę transzy pomocowej dla Ukrainy, a następnie Trump miał sugerować, że pieniądze zostaną wysłane jeżeli Ukraina zdecyduje się na wszczęcie śledztwa przeciw synowi Joe Bidena, byłego wiceprezydenta z Partii Demokratycznej, który do niedawna zasiadał w zarządzie firmy gazowej Burisma. Firma bowiem zmaga się z korupcyjnymi podejrzeniami. W odpowiedzi na te doniesienia Donald Trump zapowiedział, że opublikuje

pełny stenogram z przeprowadzonej rozmowy i ta deklaracja pozwoliła indeksom oddalić się od sesyjnych minimów. Kwestia ta w dalszym ciągu jest jednak rozwojowa i obok ryzyk związanych ze spowolnieniem gospodarczym oraz kwestiami handlowymi będzie wpływać na sentyment rynkowy. W kontekście samych negocjacji handlowych pojawiły się jednak kolejne sygnały dobrej woli płynące z Chin, które planują zwiększenie zakupów amerykańskiej wieprzowiny. Donald Trump jednak podczas wczorajszego szczytu ONZ w Waszyngtonie przypominał, że kraj ten wcześniej nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Brak pozytywnych sygnałów w kontekście wojny handlowej może sprowadzać S&P500 dalej na południe, w pierwszej kolejności w kierunku sierpniowych szczytów na 2940 pkt.