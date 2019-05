Analiza poranna - Trump dolewa oliwy do ognia

Wczorajsze komentarze amerykańskiego prezydenta podgrzały atmosferę przed rozpoczynającymi się dziś rozmowami handlowymi, co przekłada się na dalszy wzrost awersji do ryzyka. Trump zarzuca Chinom złamanie dotychczasowych ustaleń i potwierdził gotowość do nałożenia dodatkowych ceł. W odpowiedzi, chiński minister handlu poinformował, że w przypadku niekorzystnego rozwoju wypadków Państwo Środka użyje ,,koniecznych" środków odwetowych. Taki obrót spraw nie wskazuje aby rozmowy okazały się na tyle owocne aby mogły skłonić amerykańskiego prezydenta to wycofania się z dodatkowych taryf. Rozkład ryzyk wydaje się obecnie przechylać w kierunku bardziej pesymistycznego scenariusza, co skutkowałoby silniejszą korektą obserwowanego od początku roku trendu wzrostowego na rynku akcyjnym. W takim scenariuszu należałoby się liczyć ze spadkami S&P 500 nawet w kierunku 2600 pkt. Zakładając jednak, że prędzej czy później porozumienie zostałoby osiągnięte, tak głęboka przecena jaka miała miejsce w końcówce 2018 roku nie wydaje

się uzasadniona. Uwzględniając skalę wzrostu cen na rynku akcyjnym ryzyka związane z najbliższymi wydarzeniami wydają się być asymetryczne w dół. To oznacza, że przestrzeń do przeceny indeksów giełdowych może być większa w sytuacji gdy cła zostaną nałożone, niż do wzrostów w przypadku wycofania się z gróźb amerykańskiego prezydenta.