Analiza poranna - Trump tym razem bez wpływu na rynek?

Sentyment rynkowy pozostaje relatywnie dobry mimo wczorajszych słów amerykańskiego prezydenta skierowanych pod adresem Chin, które większość obserwatorów rynkowych zinterpretowała jako nieprzyjazne. Trump zagroził bowiem Chinom, że jeśli te nie zgodzą się na kompromis i nie dojdzie do spotkania z prezydentem Xi na szczycie G20 - co swoją drogą wydawało się być już przesądzone - USA nałożą kolejne 25% cła na import dóbr. Dał tym samym do zrozumienia, że ruch ciągle znajduje się po chińskiej stronie. Ta jednak w ostatnim czasie nie wykazywała zbytniej inicjatywy do kontynuowania rozmów czekając i obserwując jak wojna handlowa przekładać się będzie na aktywność amerykańskiej gospodarki. Po ostatnich danych widać już negatywny wpływ na stan koniunktury, co może zwiększać przestrzeń do zawarcia kompromisu ze strony Trumpa. Część uczestników rynku pamięta również ostanie groźby amerykańskiego prezydenta skierowane pod adresem Meksyku, które finalnie się nie zmaterializowały, zatem mimo nowych pogróżek niektórzy

obserwatorzy jeszcze liczą na porozumienie, które w połączeniu z gołębią retoryką głównych bankierów centralnych może ponownie dźwigać rynek akcyjny na północ. Do tego potrzebny jest jednak jakiś przełom w relacjach, a utrzymująca się niepewność powinna jak na razie ciążyć bardziej ryzykownym aktywom.