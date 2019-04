Analiza poranna - Uwaga jeszcze na dane

Na rynku walutowym zmienność także jest niewielka i nie przekracza 0.2% w przypadku głównych walut. Notowania EURUSD pozostają powyżej 1.13, a kurs USDJPY dobił do strefy oporu zlokalizowanej w okolicy 112. Funt w parze z dolarem cały czas pozostaje blisko 1.31. Międzypartyjne negocjacje prowadzone w celu uzyskania wystarczającej ilości głosów potrzebnych do przeforsowania jakiejkolwiek formy umowy May cały czas trwają, niemniej jednak przecieki jakie płyną z nich nie są zachęcające i nie wskazują na przełamanie impasu. Na rynku ropy naftowej tydzień rozpoczyna się od niewielkiej przeceny, a baryłka WTI schodzi poniżej 64 USD. Piątkowe dane dotyczące liczby aktywnych wież wiertniczych w USA wskazały na ich dalszy wzrost. W trakcie weekendu natomiast rosyjski minister finansów zwrócił uwagę, że Rosja wspólnie z kartelem OPEC może podjąć próbę walki ze Stanami Zjednoczonymi o udział w rynku, co mogłoby skutkować wzrostem produkcji i zejściem notowań w kierunku 40 USD. Dylemat czy godzić się na dalszy spadek

udziału w rynku czy dopuścić do zejścia notowań ropy na niższe poziomy będzie teraz spędzać sen z powiek przedstawicielom Rosji oraz kartelu i świadomość tego może być czynnikiem ograniczającym przestrzeń do kontynuacji zwyżek na rynku czarnego złota. Kolejne spotkanie na którym mogą zapaść decyzje w tej sprawie zaplanowane jest na 25-26 czerwca. Spadek notowań byłby również z pewnością po myśli amerykańskiego prezydenta.