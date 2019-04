Analiza poranna - W oczekiwaniu na sygnał

Spółki z sektora technologicznego mają się świetnie, co zawdzięczają dobrym wynikom Microsofta czy Facebooka, nieco gorzej wygląda sytuacja na szerokim rynku, gdyż S&P500 cały czas nie zdołał się wybić powyżej ubiegłorocznych maksimów. Inwestorzy wyczekują obecnie sygnałów mogących wywołać ponowny rajd bardziej ryzykownych aktywów. Kolejne rezultaty amerykańskich spółek mogą być do tego świetnym pretekstem, jeśli ponownie przebiją oczekiwania. Dodatkowo poznamy dziś wstępny odczyt PKB za I kw. Opublikowane dotychczas wskaźniki wskazują, że początek 2019 roku nie musiał być tak zły dla amerykańskiej gospodarki jak się tego jeszcze jakiś czas temu obawiano. Prognozy rynkowe wskazują na przyspieszenie zannualizowanej dynamiki PKB do 2.3% z 2.2% odnotowanych w końcówce 2018 roku. Lepsze dane powinny wystarczyć do tego aby wyprowadzić indeksy na nowe maksima.