Analiza poranna - Ważne dni dla notowań ropy

Z silniejszą postawą byków mamy za to do czynienia na parkietach europejskich, gdzie niemiecki indeks DAX kolejną sesję z rzędu pnie się na północ. W pozytywnym tonie przebiegła również sesja azjatycka po opublikowaniu informacji o zwolnieniach z 25% ceł szeregu amerykańskich produktów, które zostały wprowadzone zeszłego roku podczas pierwszej rundy eskalacji konfliktu handlowego. Powyższa decyzja ma na celu złagodzenie niekorzystnych skutków prowadzonego sporu na gospodarkę Państwa Środka. Zwolnienia nie objęły natomiast produktów rolnych, co nie polepsza sytuacji amerykańskich farmerów mocno dotkniętych dotychczasową polityką handlową Donalda Trumpa. Poprawa sytuacji w której obecnie się znaleźli wydaje się z kolei istotna w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Chińczycy zdają się do pewnego stopnia wychodzić powyższym oczekiwaniom naprzeciw, na co wskazuje artykuł South China Morning Post sugerujący, że są oni gotowi zwiększyć zakup produktów rolnych w zamian za opóźnienie wejścia w życie

kolejnej rundy ceł oraz złagodzenie ograniczeń nałożonych na Huawei. Przebieg ostatnich sesji może wskazywać, że amerykańscy inwestorzy pozostają odrobinę sceptyczni co do perspektyw dojścia do porozumienia pomiędzy USA a Chinami. Dalsze pozytywne wieści z frontu wojny handlowej, a także perspektywa luzowania polityki monetarnej powinna jednak w dłuższej perspektywie wspierać tamtejsze parkiety. Na rynku walutowym mamy dzisiaj do czynienia z odpływem kapitału od bezpiecznych przystani. Najmocniej zyskują natomiast dolar nowozelandzki oraz dolar australijski. Notowania eurodolara pozostają z kolei w konsolidacji, a inwestorzy oczekują na jutrzejsze posiedzenie EBC. Z dzisiejszych danych makro warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji producenckiej z USA, a także tygodniową zmianę zapasów paliw publikowaną przez amerykański Departament Energii.