Analiza poranna - Widmo wojny aż tak bardzo nie martwi rynki

Mimo to nie widać specjalnie podwyższonej awersji do ryzyka. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, w przypadku technologicznego Nasdaqa przekraczającymi 0.6%, a notowania kontraktów terminowych w dniu dzisiejszym również pną się na północ. Parkiety na Starym Kontynencie także rozpoczynają dzisiejszą sesję od wzrostów, a niemiecki Dax po wczorajszym zejściu poniżej 13000 pkt. dynamicznie odrabia straty i wraca powyżej 13200 pkt. w czym częściowo mogły pomóc lepsze od wstępnych szacunków dane PMI dla europejskiego sektora usługowego, które dają nadzieję na kontynuację odbicia w I kw. 2020 r. Indeksy mogą mieć teraz jednak utrudnioną drogę do powrotu na szczyt. Po pierwsze, groźna konfliktu zbrojnego z Iranem cały czas istnieje, a po drugie w dniu wczorajszym na rynku pojawiły się wątpliwości czy w przyszłym tygodniu dojdzie do podpisania częściowego amerykańsko-chińskiego porozumienia handlowego. O średnioterminowym potencjale do wzrostów na rynku akcyjnym będzie decydować skala wycofywania

się z wprowadzonych wcześniej taryf i to w jakim stopniu poprawi to koniunkturę gospodarczą. Za wcześnie jeszcze jednak aby móc stwierdzić, że ryzyko korekty w związku z zagrożeniem eskalacji konfliktu z Iranem minęło.