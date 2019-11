Analiza poranna - Wizja porozumienia nadal aktualna

Ostatnia doba nie przyniosła żadnych, istotnych rozstrzygnięć i na rynkach finansowych widoczna jest mocno ograniczona zmienność. Wynika to przede wszystkim z wczorajszej nieobecności inwestorów z USA. Dzisiaj co prawda sesja giełdowa za oceanem odbędzie się, jednak będzie ona skrócona, co w połączeniu z rozpoczynającym się weekendem może sprawić, że do końca dnia utrzymywał się będzie marazm. Główne pary walutowe poruszają się w takich warunkach płasko. Na brak zmienności narzekać mogli w ostatnim czasie także inwestorzy giełdowi w Europie. Na Starym Kontynencie główne benchmarki poruszają się lekko w dół. Nieco więcej dzieje się natomiast w przypadku rynków azjatyckich. Wczoraj inwestorzy oczekiwali na to, czy chińskie władze zdecydują się na deklarację odnośnie działań odwetowych wobec Amerykanów za poparcie protestujących w Hong Kongu. Po początkowej krytyce dotyczącej ingerowania przez USA w wewnętrzne sprawy Chin , zasugerowali oni, że do czasu zakończenia procesu legislacyjnego, nie stanowi on

przeszkody w prowadzonych negocjacjach. Możemy więc nadal mieć nadzieje na to, że porozumienie zostanie osiągnięte i 15 grudnia strona amerykańska nie zdecyduje się na kolejną podwyżkę ceł wobec towarów sprowadzanych z Państwa Środka.