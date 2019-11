Analiza poranna - Wojna handlowa zbliża się do końca?

Przed rozpoczęciem handlu na Starym Kontynencie pojawiła się informacja, że USA i Chiny doszły do porozumienia w sprawie stopniowego znoszenia ceł wraz postępem negocjacji, co przełożyło się na silny wzrost popytu na bardziej ryzykowne aktywa. Europejska sesja rozpoczyna się od wzrostów sięgających 1%, a kontrakt terminowy na S&P 500 ruszył w kierunku 3100 pkt. Duży optymizm widoczny jest również na rynku walutowym, gdzie widać odpływ kapitału od bezpiecznych przystani, a para USDJPY wróciła powyżej 109. Relatywnie stabilne pozostają notowania złota, które utrzymują się powyżej wsparcia na 1480 USD za uncje, niemniej jednak tak pozytywne informacje generują ryzyko zejścia w kierunku październikowych minimów. Wycofywanie wprowadzonych już ceł poprawiłoby perspektywy wzrostu gospodarczego na 2020 rok, co uwzględniając mocno ekspansywną politykę monetarną jaką zapewniają banki centralne powinno dalej napędzać indeksy giełdowe. Informacje te przykryły wczorajsze doniesienia o możliwości przełożenia podpisania

częściowego porozumienia do grudnia, bowiem w dalszym ciągu strony nie ustaliły miejsca spotkania Trumpa i Xi Jinpinga. Warunkiem koniecznym do wycofywania się z wprowadzonych już ceł jest dalszy postęp w rozmowach, co nie jest jeszcze przesądzone. Rynek będzie teraz czekał na potwierdzenie dzisiejszych doniesień przez amerykańskiego prezydenta, co powinno dalej napędzać popyt na ryzykowne aktywa. W przeciwnym razie część uczestników rynku może nabrać coraz większych wątpliwości czy perspektywy amerykańsko-chińskich stosunków handlowych mogą znacząco się poprawić. W ostatnich dniach relatywnie lepiej od Wall Street radzi sobie główny indeks niemieckiej giełdy. Może być to wynikiem oczekiwań związanych z ogólną deeskalacją konfliktu handlowego. Pozytywny ton rozmów z Chinami sugeruje bowiem, że amerykański prezydent nie będzie chciał iść na wojnę handlową również z Unią Europejską i nie zdecyduje się na podwyższenie ceł na import aut.

Poprawa nastrojów w dniu dzisiejszym oraz nadzieje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w wyniku deeskalacji konfliktu handlowego wspiera notowania ropy, które w dniu wczorajszym pozostawały pod presją ze względu na silny wzrost zapasów ropy w USA oraz informacje ze strony kartelu OPEC, które wskazywały, że najwięksi producenci mogą być niechętni wprowadzaniu silniejszych ograniczeń produkcyjnych w przyszłym roku. W centrum uwagi rynków znajduje się w dalszym ciągu rozwój amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych, dzisiejsze kalendarium nie zawiera publikacji największego kalibru. Decyzję ws. wysokości stóp procentowych podejmował będzie Bank Anglii, niemniej jednak uspokojenie sytuacji związanej z Brexitem i wcześniejsze wybory powinny wspierać strategię wait and see.