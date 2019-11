Analiza poranna - Wzrosty napędzane nadziejami

W trakcie wczorajszej sesji na Wall Street amerykańskim indeksom udało się wyrysować nowe szczyty, a kontrakt terminowy na S&P 500 pozostaje powyżej 3120 pkt. Miało to miejsce mimo niepotwierdzonych oficjalnie doniesień medialnych, które wskazywały, że Pekin w dalszym ciągu pozostaje sceptyczny jeśli chodzi o możliwość uzyskania porozumienia handlowego z USA. Zdaniem przedstawicieli Chin problematyczna jest kwestia braku wyraźnej deklaracji o gotowości do częściowego wycofania się z wprowadzonych w życie taryf. Strona chińska żyła w przeświadczeniu, że kwestia ta jest już uzgodniona. Jeśli wczorajsze doniesienia miałyby być prawdziwe oznaczać to będzie, że obecna strategia zakłada wyczekiwanie na wykrystalizowanie się procedury impechmentu amerykańskiego prezydenta i wynik przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Priorytetem ma być obecnie wspieranie krajowej gospodarki. Jeśli Trump nie zdecyduje się na wysłanie koncyliacyjnego komunikatu, w przypadku zawieszenia prac nad porozumieniem handlowym należy się

liczyć z kolejnymi podwyżkami ceł przez amerykańskiego prezydenta. Jak już pisaliśmy na wstępnie nie jest to oficjalny przekaz, ale z pewnością zasiał kolejne ziarno niepewności i pytanie czy w takim środowisku jest jeszcze przestrzeń do wzrostu bardziej ryzykownych aktywów. Oczywiście wymarzone warunki do rajdu świętego Mikołaja mógłby stworzyć Donald Trump przynajmniej jakby jasno dał do zrozumienia, że kolejnych podwyżek ceł w grudniu nie będzie i trzeba liczyć się z wycofaniem części taryf po podpisaniu częściowego porozumienia.