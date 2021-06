Bitcoin odbija od dna, Chiny dalej walczą z kryptowalutami

Ostatnio obserwowane ruchy krótkoterminowe spowodowały gwałtowną zmienność, to należy pamiętać, że wyprzedanie kryptowalut stworzyło również wiele okazji dla nowych inwestorów do długoterminowego zaangażowania się w tę klasę aktywów.

Niedługo ma dojść do spotkania pomiędzy organami odpowiedzialnymi za regulację spraw energetycznych w chińskiej prowincji Syczuan z lokalnymi firmami energetycznymi, aby zebrać informacje na temat wydobycia kryptowalut, co może wywrzeć większy nacisk na dalsze spadki wartości kryptowalut, szczególnie bitcoina.

Według doniesień, spotkania te będą odbywać się w ramach szerszej akcji w Chinach, mającej na celu ograniczenia wydobycia kryptowalut, co już zdążyło wstrząsnąć rynkiem. Wydobycie kryptowalut to intratny biznes w Chinach, które odpowiadają za ponad połowę globalnej podaży.

Powiedział on: „Chcemy, aby było to tak dostępne i łatwe, jak to tylko możliwe i chcemy dać naszym konsumentom wybór… Nasi klienci chcą używać na naszej platformie swoich kryptowalut, aby mogli nimi płacić przy codziennych zakupach, a my chcemy, aby mogli przetransferować monety, które kupili z naszą pomocą, do wybranego przez siebie portfela”.