Cena złota przebiła kolejną barierę. I nadal rośnie

Zryty łap 50 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A czasami to dolar nie leci na pysk a złotówka to tak szybuje do dolara bo taka potęga gospodarczą jest nawet w dobie pitężnych zakupów zbrojenia w USA bez żadnego offsetu?...no proszę mózgi wam wyłączono ..