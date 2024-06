"Otwarta droga do roszczeń". Fala komentarzy po decyzji Orlenu

Wes 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

W 1 kwartale 2024 zysk Orlenu 2,5 razy niższy niż w 1 kwartale 2024.wyniki mówią same za siebie. Nowy zarząd doprowadzi Orlen do ruiny , bo po co nam firma o światowym zakresie. Tak Tusk wszystko zwija, bo niech Niemcy się bogacą, nie my. Tusk to nieszczęście dla Polski. Kto wie, czy to nie jest celowe z tym przekroczeniem deficytu budżetowego i narzucenie przez UE redukcji kosztow. Teraz rząd będzie miał argument, że musimy zaciskać pasa. Tak było za poprzednich rządów Tuska. Rozmawiając ze znajomymi ,popierającymi Tuska, zauważyłam ,że nic im nie przeszkadza, jego kłamstwa , zwijanie gospodarki. Najważniejsze ,że PIS nie rządzi. I tylko to się liczy. Widzę, co PIS zrobił źle, ale patrząc na to co robi obecny rząd, to jestem wkurzona. Dziwię się Hołowni i Kosiniakowi - Kamyszowi,dzięki nim Tusk jest premierem. Dają się Tuskowi pomiatać.