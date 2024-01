Dziesiątki milionów przez osiem lat na biuro kierowane przez Cenckiewicza. Ujawniają liczby

O sprawie pisze serwis o2.pl, który przypomina, że powołane w 2016 r. Wojskowe Biuro Historyczne przejęło kompetencje Centralnego Archiwum Wojskowego. Do jego zadań należy m.in. opieka nad wojskowymi archiwami, organizacja konferencji i innych wydarzeń promocyjnych oraz kwerendy akt. Pod jego opieką są m.in. dokumenty z czasów PRL-u.

Dziesiątki m.in. zł na biuro kierowane przez Cenckiewicza

Serwis zwrócił się do Ministerstwa Obrony Nardowej z pytaniami o zrealizowane przez WBH cele i zadania, a także o koszty, jakie były związane z działalnością Biura. WBH miało na celu m.in. digitalizację akt, szkolenia kancelaryjno-archiwalne, brakowanie (niszczenie) dokumentacji niearchiwalnej. Współorganizowało 21 konferencji , trzy seminaria i 26 wystaw, jak również publikowało Przegląd Historyczno-Wojskowy.

Wszystkie te działania miały swoje koszty. I to niemałe. Kierowane przez Sławomira Cenckiewicza Biuro przez osiem lat pochłonęło łącznie 93,5 mln zł.

Oto zarobki Cenckiewicza

Sam Sławomir Cenckiewicz też sporo zarobił. Z danych udostępnionych przez MON wynika, że wynagrodzenie Dyrektora WBH wyniosło ok. 15 tys. zł brutto miesięcznie. To oznacza, że "na rękę" zarobił ok. 10 tys. zł. Przez cały okres swojej pracy zarobił zatem niemal mln zł.