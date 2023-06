Kurs złotego szaleje. Niespotykana sytuacja od maja 2021 r.

Kurs złotego umacnia się wraz z sukcesami Ukraińców na froncie

Oczy wszystkich zwrócone na Ukrainę. Generał o "przeszkodach"

Euro tanie jak dawno. Kurs najniżej od maja 2021 r.

Jak zauważa Kwiecień, jeśli chodzi o kurs euro, jest on najniżej od maja 2021 r. Z kolei skala i dynamika umocnienia złotego w stosunku do euro po raz ostatni była notowana na tym poziomie w 2015 r., a wcześniej w 2011 r.

"Jednak warto mieć w pamięci to, co wydarzyło się w latach 2004-2008, kiedy kurs euro zatoczył koło z poziomu 5 zł do 3,20 zł i ponownie do niemal 5 zł. W tym kontekście obecny ruch nadal jest skromny" – ocenia Kwiecień.