Frank blisko granicy 5 zł. Trudny okres dla frankowiczów

O "szalejącym" franku pisze "Rzeczpospolita". W środę zbliżał się do progu 5 zł, choć ostatecznie po południu zadomowił się na poziomie 4,95 zł , czyli na mniejszym niż we wtorek, to w kantorach - również tych internetowych - szwajcarska waluta przekroczyła 5 zł .

Frank się umacnia

Złoty w trudnej sytuacji

Ale nawet jeżeli dojdzie do stabilizacji, to szwajcarska waluta mogłaby nadal zyskiwać na wartości wobec złotego. Wszystko przez fakt, że rodzimy pieniądz osłabia się wobec euro i tak prawdopodobnie będzie do momentu, do którego pod presją będzie europejska waluta.