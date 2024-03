Innowatorzy z branży OZE poszukiwani. Rusza 3. edycja programu grantowego SOFIA

Już trzeci raz ONDE SA., lider branży OZE w Polsce, ogłasza nabór do programu grantowego SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy) i zaprasza do udziału młodych naukowców. Program nagradza pomysły, które mają szansę w realny sposób przyczynić się do transformacji energetycznej i wesprzeć jej rozwój. Do zdobycia są granty finansowe aż do 20 tys. zł. Inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a liczba zgłoszonych w zeszłym roku projektów przerosła najśmielsze oczekiwania. Co przyniesie jego kolejna odsłona i dlaczego ta inicjatywa jest tak ważna?