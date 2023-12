Jak analitycy podsumowują 2023 rok na rynkach finansowych?

Przez pryzmat różnorodnych wydarzeń i zmian na globalnych rynkach finansowych, rok 2023 był wyjątkowy i nie zabrakło niespodzianek. Był to czas dynamicznych zmian w polskiej gospodarce, zaczynając od najwyżej inflacji od 26 lat w lutym, przez szokową obniżkę stóp procentowych we wrześniu, aż po silną aprecjację złotego do końca roku. Dodatkowo doszła kwestia zmiany władzy, a także historyczne rekordy na światowych giełdach również wprowadziły wiele chaosu. Nie można nie wspomnieć o dezinflacji, utrzymującym się globalnie wysokim koszcie pieniądza, a także konfliktach, które wpływały na ceny złota i ropy naftowej. Jak oceniają ten rok analitycy?