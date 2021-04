4,5 tys. zł co miesiąc. Specjalna emerytura dla coraz większej liczby Polaków

mysz18 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 3 Odpowiedz

Zusie,a ile emerytur wypracowanych przytulacie co miesiąc ,gdy żona z mężem pracowali po 40 lat ,a gdy jedno z nich umiera a drugie chce przejść na wyższe świadczenie o 200 zł ,to kradniecie jedną całą emeryturę ,a z tej wyższej jeszcze 15%.ZUS okrada w ten sposób człowieka pracy ze 115% wypracowanego kapitału emerytalnego!!!!! To jest złodziejstwo na ludziach pracy ,którzy pracują na swoje świadczenia!!! Potem nazywacie wypracowaną emeryturę rentą rodzinną i traktujecie osobę taką jakby nigdy nie pracowała.Osoba nigdy nie pracująca dostaje rentę rodzinną nie tracąc nic!!! Pracować dłużej tylko po to aby lepiej żyło się nie pracującemu,to dla rządu i Zusu priorytet do grabienia ludzi pracy. Świadczenie za urodzenie dzieci 1200zł,to 300 zł na jedno dziecko i tylko za urodzenie,a gdzie dodatek choćby 100 zł za dziecko,gdzie kobieta pracowała i wychowywała dzieci z mężem.Tu dla państwa nie liczy się trud wychowawczy wraz z pracą. Hipokryzja rządu nastawionego na rozdawnictwo z ludzi pracy.