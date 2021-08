KNF ostrzega. Uważaj na te firmy! Trafiły na czarna listę

Naiwny 38 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ostrzeżenie. Jedziesz do Gdyni, zostań w domu. W tym mieście wprowadzono bardzo wysoki „podatek parkingowy” od 1 lipca 2021r.. W tym mieście zostaniesz oficjalnie i zgodnie z prawem ogołocony na opłatach parkingowych od poniedziałku do niedzieli 08-20. Unikaj tego miasta, to kolonia karna.