Kurs złotego w Google "zwariował". Ministerstwo Finansów żąda wyjaśnień

Manipulacja lub atak hakerski przyczynami błędu Google'a?

Tym samym potwierdza się informacja, którą jako pierwszy podał RMF FM. Według dziennikarzy resort Andrzeja Domańskiego oczekuje od koncernu nie tylko wyjaśnień, "ale także gwarancji, że w przyszłości zapobiegnie takim incydentom". Jak twierdzi RMF FM, na stole jest kilka hipotez. "Zawinić mógł człowiek, system, lub sztuczna inteligencja... A może to był atak hakerski i celowa manipulacja?" - czytamy.

Notowania złotego według wykresów, które publikuje Google, przebiły barierę 5 złotych. Kurs widoczny na wykresie Google rósł od ok. godziny 17.40, a kilka minut po 20.00 serwis pokazywał cenę 5,06 zł za jedno euro. Wywołało to od razu zamieszanie i wątpliwości wielu internatów. Szybko jednak eksperci wyjaśnili, że jest to błąd źródła danych, na których opiera się Google.