Kursy walut 02.04.2022. Sobotni kurs funta, euro, dolara i franka szwajcarskiego

Ludzie nie dajcie się ogłupić! Tocząca się na Ukrainie wojna nie ma żadnego przełożenia na kursy walut. Kurs ukraińskiej hrywny tj.waluty kraju najechanego przez Rosję jest nawet mocniejszy jak przed wojną. Dziwne nie??? Rząd manipuluje kursami walut szczególnie zawyżając kurs złotówki. Chociaż siła nabywcza naszego pieniądza jest nieporównywalna z tą sprzed roku to rządzący pod byle pretekstem zawyżają jej kurs w stosunku do dolara i euro. Skończy to się katastrofą naszej waluty. Wystarczylo tylko naglosnić rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą a Rosja i przełom w tych rozmowach(patrz- zbliżający się pokój) a rządzący szybko skorzystali z okazji i zawyżyli kurs złotówki względem walut obcych. Tymczasem jak napisałem wcześniej wojna na Ukrainie nie przekłada się na kurs walut(patrz: ukraińska hrywna i rosyjski rubel). Takie postępowanie grozi katastrofą. Kto się zaopatrzy wcześniej w dolary, funty czy franki ten nie utonie razem ze złotym. Paradoks jest taki, że kiedy wojna na Ukrainie skończy się to my Polacy (patrz:złotówka) stracimy najbardziej. Europa jakoś dogada się z Ruskimi, my natomiast poniesiemy konsekwencje bycia liderami w naklanianiu i nakładaniu sankcji na Rosję. Ceny towarów z Rosji dla nas będą zupełnie inne niż dla pozostałych Europejczyków.