Kursy walut - 14.04.2022. Czwartkowy kurs funta, euro, dolara i franka szwajcarskiego

Dzisiaj w nocy i nad ranem kolejny raz odbył się sztuczny proces zawyżana wartości złotego. To dobry moment by teraz zaopatrzyć się w dolary, których cena za chwilę pójdzie gwałtownie do góry. Rząd robi co może by wzmocnić złotego. Jednak te działania są tylko na chwilę. Efekt było widać, kiedy RPP podniosła stopy procentowe aż o 1 pp. Kurs złotego delikatnie się umocnił by po chwili wystrzelić w górę. Złoty będzie niestety cały czas tracić pomimo pobożnych życzeń rządu żeby bylo inaczej.