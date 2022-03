Towarzysz 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

PIS zrujnował gospodarkę, doprowadził do wysokiej inflacji i utraty wartości naszej waluty . Scenariusz wenezuelski jest już bliski.Kolejne ogłaszane tarcze przez premiera to dalsze okradanie obywateli. Przez ostatnie 7 lat PiS m.innymi przez socjalistyczne rozdawnictwo, marnotrawienie publicznych pieniędzy i prowadzenie kreatywnej księgowości zwiększył zadłużenie kraju o ponad 600miliardów złotych.Hiperinflacja jest już faktem i nie jest już do opanowania przez ten rząd.