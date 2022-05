Kursy walut 23.05.2022. Poniedziałkowy kurs funta, euro, dolara i franka szwajcarskiego

borek zawiedz... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

kurs zetki do euro po 17 latach w unii powinien być za ewraka 1:3 wtedy można by się czuć europejczykiem ze wschodnich rubieży -niestety chciwość klasy politycznej i ich brak kompetencji cofa nas o 18 lat pod względem możliwości a o 8 co do dokonań władzy PIS