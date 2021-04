Kursy walut. Czy Fed podąży za Bankiem Kanady?

Program ten jednak ma być finansowany w dużym stopniu przez podwyżki podatków, głównie kapitałowych, co spotkało się z mieszanym odezwem inwestorów, choć w zasadzie tylko na moment.

Bank Kanady mocno zaskoczył rynki, choć jak najbardziej miał do tego podstawy. BoC zdecydował się na zmniejszenie skali programu skupu aktywów z 4 do 3 miliardów dolarów kanadyjskich tygodniowo. Jest to w zasadzie pierwszy taki krok ze strony ważniejszych banków centralnych na świecie.

Bankierzy w Kanadzie wskazali, że aktywność gospodarcza odbija szybciej niż oczekiwano, a stopy procentowe mogą zostać podniesione już w przyszłym roku! Wcześniejsze sugestie Banku Kanady wskazywały na wzrost stóp dopiero w 2023 roku. W komunikacie dało się przeczytać, że Bank Kanady widzi lepsze dane napływające z gospodarki i był to pretekst do bardzo powolnej normalizacji polityki monetarnej.

Wciąż mówimy tu o dużym programie luzowania ilościowego (QE) w stosunku do wielkości gospodarczej. Co więcej, mniejszy program QE jest też wynikiem kwestii technicznych. Rząd kanadyjski ma mniejsze potrzeby do emisji długu. Niemniej sygnał, który wysłał BoC jest naprawdę bardzo silny.