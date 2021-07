Kursy walut. Pandemia może zapewnić gołębi Fed

Na ten moment szanse na to są jednak małe, co jest powiązane z tym, że Fed głównie patrzy się na rynek pracy, który jest bardzo daleki do odrobienia strat z pandemii. Wystarczy wspomnieć o 9 milionach otwartych miejsc pracy, których liczba nie zmienia się od 2 miesięcy!

Z drugiej jednak strony pandemia nie jest zakończona. Rośnie ilość przypadków na świecie i 7 dniowa średnia zbliża się do poziomu 600 tysięcy przypadków. Ogólna liczba wszystkich przypadków na świecie zbliża się do poziomu 200 mln, co pokazuje, że ok. 2,5 proc. całej globalnej populacji mogło doświadczyć zarażenia koronawirusem (nie uwzględniając oczywiście możliwości zachorowania kilkukrotnego na koronawirusa).