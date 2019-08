Kursy walut. Ryczko: frank najwyżej od 2,5 roku

Początek nowego tygodnia na rynku walutowym nie przynosi istotniejszych zmian na głównych walutach, jednak dynamiczna zniżka chińskiego juana psuje nieco nastroje wokół koszyka EM. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3125 PLN za euro, 3,8771 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9450 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,6968 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,111 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek tygodnia przynosi podtrzymanie pewnej nerwowości wokół segmentu EM - Azjatyckie giełdy zanotowały 6-miesięczne minima. Globalni inwestorzy zastanawiają się czy ostatnie zawiedzenie oczekiwań wobec FED (część graczy obstawiała sygnalizację dłuższego i głębszego cyklu luzowania) nie będzie stanowić pretekstu do głębszej korekty na globalnych rynkach i podbicia transferów w kierunku aktywów typu safe haven.

Dodatkowo negatywnym wydarzeniem są piątkowe deklaracje Trump'a odnośnie wprowadzenia nowych ceł i taryf na produkty z Chin, co ponownie podbija napięcia w ramach tzw. wojny handlowej. Na ww. traci m.in. polski złoty, nie będący w centrum wydarzeń, jednak reagujący w sposób proporcjonalny na zmiany np. szwajcarskiego franka, co przynosi podbicie kursu CHF/PLN do najwyższego poziomu (3,955 PLN) od marca 2017 r.