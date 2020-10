Kursy walut. Trump zrywa rozmowy z Demokratami. Nerwowa reakcja rynków

Złoty notowany jest następująco: 4,4875 za euro, 3,8253 za dolara amerykańskiego, 4,1659 wobec franka szwajcarskiego oraz 4,9286 w relacji do funta szterlinga.

Rynki zareagowały nerwowo – nowy pakiet stymulacyjny ze strony amerykańskiego rządu był jednym z bardziej wyczekiwanych wydarzeń najbliższych dni. Dodatkowo sondaże pokazują dalsze "rozjechanie się" poparcia na rzecz Bidena (ok. 52 proc. vs 40 proc. zdecydowanych).

Eurodolar spadł ponownie blisko poziomu 1,17, a amerykańskie parkiety zakończyły handel ok. 1,5-proc. spadkiem. Wzrost niechęci inwestorów do ryzyka oraz mocniejszy dolar to oczywiście "złe” informacje dla walut rynków wschodzących, w tym dla złotego. Obecnie nie obserwujemy jednak większych ruchów – stan ten ulegnie najpewniej zmianie po starcie sesji w Europie.