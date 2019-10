Kursy walut. Wyrok TSUE zdecyduje o nastrojach na rynku

To drugi w tym tygodniu uspokajający komunikat wysłany do rynków. Wcześniej agencja Fitch przy okazji decyzji o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie A- ze stabilną perspektywą, wskazała, że kwota kosztów dla banków z tytułu możliwych przewalutowań może być niższa niż obawia się rynek, a co istotne będzie rozłożona w czasie. Agencja również pozytywnie oceniła stan polskiego sektora bankowego, określając go mianem „rentownego” i charakteryzującego się "stabilną jakością aktywów".