Złoty idzie w dół. Kolejna fala osłabienia naszej waluty

Po godz. 10 za dolara trzeba było płacić 5,02 zł, gdy przed otarciem rynków kosztował 4,99 zł. Euro przekroczyło cenę 4,87 zł, frank szwajcarski zbliżył się do poziomu 5,04 zł, a funt brytyjski utrzymuje się na poziomie 5,55 zł. Wszystkie te waluty w poniedziałek rano umocniły się do złotego o kwotę rzędu paru groszy.

Ekspert: dolar dalej będzie się umacniał, "nie ma alternatywy"

Po spadkach cen gazu czy prądu, teraz ropa znowu powraca w rejony 100 dolarów za baryłkę z powodu decyzji OPEC+, który zdecydował się na silne cięcie produkcji. "Do tego wszystkiego mamy lekką eskalację konfliktu handlowego między USA i Chinami, ataki na infrastrukturę w Ukrainie oraz niepewność dotyczącą wpływu pandemii na Chiny, a na Wall Street szykuje się na sezon wyników, co do którego nastroje są naprawdę minorowe" – zauważa Stajniak.