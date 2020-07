W poniedziałek optymizm podtrzymały też dane ze strefy euro wskazujące, że w maju konsumenci powrócili do sklepów wraz ze złagodzeniem restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Opublikowane wczoraj odczyty wskazały bowiem na solidne odbicie sprzedaży po rekordowych spadkach w marcu i kwietniu (+ 17,8 proc. miesiąc do miesiąca, to najmocniejszy miesięczny wzrost odkąd dane zaczęły być zbierane w 1999 roku). Jednakże w skali roku sprzedaż spadła o 5,1 proc. wskazując, że do pełnego odbicia wciąż jest daleko. Spadek był jednak mniejszy niż -7,5 proc. prognozowane przez ekonomistów.