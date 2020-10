Kursy walut. Zwiększenie obostrzeń na razie bez wpływu na złotego

Czwartek 8 października przyniósł dalszą stabilizację notowań kursu euro do dolara (eurodolar pozostawał w strefie 1,1750 – 1,18, aczkolwiek coraz bliżej i częściej w dolnej strefie tego przedziału) oraz stabilizację złotego wobec euro. Kurs złotego w dalszym ciągu fluktuuje w strefie 4,47–4,50 za euro.

Na krajowym rynku, główny wydarzeniem dnia była konferencja premiera oraz ministra zdrowia, którzy od 10 października ogłosili cały kraj "strefą żółtą”, przywracając tym samym obowiązek noszenia maseczek również na świeżym powietrzu oraz ograniczając liczebność zgromadzeń do 75 osób. Nie wpłynęło to jednak, przynajmniej na razie, na notowania złotego, który będzie obserwował przede wszystkim, jak na to zareaguje gospodarka.