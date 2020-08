Mateusz Morawiecki: "Kryzys dopiero się zaczyna"

OBYWATEL 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

PANIE PREMIERZE MALOWANY. JEST PAN SPECJALISTĄ OD EKONOMII, BANKOWOŚCI Z WYKSZTAŁCENIA HISTORYK. WIEDZA TO PODSTAWA !!!!. PROSZĘ JEJ TERAZ UŻYĆ I WYPROWADZIĆ POLSKĘ Z KRYZYSU !!!!!!. MOZNA JESZCZE DOCZYTAĆ JAK TO ZROBILI W OKRESIE MIĘDZY WOJENNYM ( BYŁO WIELU PREMIERÓW) CI CO SPRAWOWALI URZĄD WIECEJ NIŻ ROK. GRABSKI, PIŁSUDSKI, PRYSTOR, JĘDRZEJOWICZ, SKŁODAKOWSKI. WICEPREMIER MINISTREM SKARBU COP BYŁ EUGENIUSZ KWIATKOWSKI. ONI WÓWCZAS ZROBILI Z NICZEGO FUNDAMENT GOSPODARCZY POLSKI. NIE DOSTAWALI MILIARDÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ PANIE PREMIERZE MORAWIECKI !!!!!. TO SĄ FAKTY.