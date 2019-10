kredyt gotówkowy 26 minut temu

Młodzi lubią kredyty. Młode pokolenie Polaków zadłużone po uszy

Prawie co czwarty młody Polak (do 24. roku życia) jest zadłużony. Najczęściej są to kredyty gotówkowe na dowolny cel. Co ciekawe, jest mocne zróżnicowanie. Wśród młodych zadłużonych 13 procent to osoby z woj. Mazowieckiego, a niecałe 2 z takich województw jak świętokrzyskie, czy opolskie. Dlaczego więc młodzi ludzie tak łatwo wpadają w wir zadłużeń?

