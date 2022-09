Oto kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do Rady Polityki Pieniężnej

PiS to dno 33 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ci posłowie to obstawiają po dziesięć stołków , wybitni fachowcy od wszystkiego a w szczególności od dojenia 😕 a do sejmu podjedzie na chwile wcisnąć guziczek 🤔 oczywiście dostając wytyczne SMS jaki guziczek wcisnąć 😕 No i następny milioner co ciężko zapracował 😕