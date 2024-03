PKO BP wprowadza cyfrowe karty. Bank chce całkowicie zrezygnować z plastiku

PKO BP wprowadza cyfrowe karty - najpierw kredytowe

Wirtualne karty oferują te same możliwości co ich tradycyjne odpowiedniki. Nadają się do płatności zbliżeniowych smartfonem lub zegarkiem, zakupów online wymagających podania danych karty oraz aktywacji cyklicznych subskrypcji. Co więcej, można je bez przeszkód dodać do portfeli cyfrowych takich jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay - zapewnia PKO BP.