Przełom w lokatach? Banki dają zarobić. Kuszą oprocentowaniem do 8 proc.

Aż 40 proc. Polaków chce w tym roku oszczędzać. Niektórzy – około 20 proc. badanych – założyli sobie, że odłożą określoną kwotę, a 7 proc. zamierza inwestować, by powiększyć swoją poduszkę finansową. Tak sugeruje badanie zrealizowane na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej.

W tych planach pomóc może bank. Obecnie można znaleźć atrakcyjne oferty kont oszczędnościowych oraz lokat. Czy to właściwy czas na skorzystanie z tych opcji? Ile można zyskać, oszczędzając ze wsparciem banku? Eksperci Totalmoney.pl wyjaśniają.

Czy to dobry czas na oszczędzanie?

2024 r. to dobry czas na otworzenie lokaty lub konta oszczędnościowego. Sytuacja gospodarcza w końcu uległa znacznej poprawie. Inflacja wróciła do jednocyfrowej wartości i jest na tyle niska, że lokaty przynoszą realne oszczędności i pieniądze nie tracą na wartości, jak miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku i przez okres pandemii.