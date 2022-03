Rubel mocno zyskał na wartości. Rosja sięga po kolejne sztuczki

Rubel jest w śpiączce wywołanej przez rosyjski bank centralny - twierdzą ekonomiści. Wskazują na jego sztuczne umocnienie. Tylko w ostatnich kilkunastu godzinach rosyjska waluta zyskała względem dolara około 10 proc. To efekt ograniczeń w możliwości zakupu walut obcych i przymuszaniu firm i obywateli do kupowania rubli. Eksperci nie mają wątpliwości, że to nie potrwa długo.