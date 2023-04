Rubel najsłabszy od roku. Odpływ zagranicznego kapitału

"Rubel osłabia się również w odniesieniu do chińskiej waluty. Kurs juana po raz pierwszy od 21 kwietnia 2022 r. przekroczył 12 rubli za juana. Do godziny 09:06 czasu moskiewskiego (7 kwietnia) kurs juana wynosił 12,01 rubla za juana, co oznacza wzrost o 1,78 proc. od otwarcia handlu. O godzinie 09:20 kurs juana spadł do 11,97 rubla za juana" - podkreśla interia.pl.